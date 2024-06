Se separó un comentarista de ESPN a poco de iniciar su relación: "Tiempos distintos"

Cochito López y Andrea Bursten Redes sociales

Fue Juan Etchegoyen quien reveló la separación entre ambos: “La verdad es que era una pareja top de esas que uno apuesta porque se los veía tan bien juntos…la cuestión es que el vínculo duró menos de seis meses. Yo venía obteniendo info pero hoy pude confirmarlo”.

El mismo Cochito López lo reveló: “Me separé hace muy poco de Andrea. Es una gran persona que quiero mucho. No hay nada raro, solo eso, que decidimos no seguir, pero con la mejor onda los dos, momentos y tiempos distintos de la vida solamente”.

Una reconocida modelo anunció su separación: "Sanando y cuidándome mucho"

La modelo Juana Tinelli supo aprovechar su fuerte presencia en las redes sociales para tener más contacto y acercamiento con sus fanáticos y no solo compartir junto a ellos sus pasos en el mundo de la moda, sino también cómo está su situación sentimental.

A fines del año pasado, la hija menor de Marcelo Tinelli había blanqueado su romance con Mija Mamruth y, desde entonces, compartió en sus propias redes sociales fotos donde se los ve muy enamorados y acaramelados.

Juana Tinelli historia Instagram

Sin embargo, en los últimos meses, la influencer fue relacionada con el campeón del mundo, Rodrigo De Paul, y sin dar detalles de cómo estaba la relación con su novio, ahora la joven le confesó a sus seguidores que está soltera.

La respuesta la dio a través de sus redes sociales cuando abrió la caja de preguntas y uno de ellos le preguntó si estaba en pareja. Con un contundente “no” dio por confirmado que su corazón ya no está acompañado.