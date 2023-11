Se separó una famosa mediática a dos meses de casarse: "El ambiente está muy..."

Ailén Bechara se separó de Agustín Jiménez, a poco de casarse y tener un hijo. Aún no se revelaron los motivos.

La información la dio a conocer Majo Martino en Mañanísima, el ciclo de Carmen Barbieri, y contó el detalle: “A mí me lo contaron y después, indagando en las redes sociales, veo que se dejó de seguir con el marido. El marido también la dejó de seguir a ella y borró todas las fotos que tenía con ella”.

Se casaron hace dos meses y hace 5 tuvieron a Francisco. La relación tuvo idas y vueltas, pero siempre se mostraron bien. De todas maneras, todo parece haber empeorado en los últimos días.

Ailén Bechara Redes sociales

Y agregó: “Creo que el ambiente está muy caldeado, porque uno no deja de seguir, silenciás y no borrás las fotos. a famosa separada, desde hace poco más de una semana, es Ailén Bechara. Está separada de su marido. Ellos tienen un hijo. Con Agustín Jiménez ya tuvieron varias crisis. Ojalá no sea definitivo”.

Inesperada reconciliación entre una de las parejas más mediáticas del mundo de la música

Luego de la supuesta reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, se conoció que una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo también estarían en proceso de reconciliación: Barby Silenzi y el Polaco.

Barby Silenzi

En este caso, Juan Etchegoyen en Mitre Live confirmó la ruptura: “Tengo una separación confirmada, seguramente los protagonistas lo van a desmentir porque siempre hacen lo mismo, pero la ruptura es total; a tal punto que él volvió de viaje y le confirmó esto a su entorno más cercano”.

Sin embargo, el artista subió una foto con su hija y Barby besándola. Esto indica que la relación entre ambos continúa en pie y estarían en familia intentando recomponer el vínculo. El Polaco eligió la canción: “El amor es más fuerte”.