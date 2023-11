Se separó una exfigura de Telefe por un extraño motivo

Sin embargo, en El run run del espectáculo confirmaron la ruptura y los motivos que llevaron al hecho. “Él ya está en un nuevo romance y no voy a decir con quién porque me pidió que no lo diga”, sorprendió Fernando Piaggio.

Walter 'Alfa' Santiago y Delfina Wagner Redes sociales

“Es un romance que empezó este año cuando él fue liberado (de la casa de Gran Hermano) y empezaron a conocerse. Ella tuvo como una especie de amor platónico, que al principio era un coqueteo. Finalmente, ellos terminaron confirmando una relación que durante mucho tiempo no quisieron hacerlo, hasta que él le dijo: ‘hasta acá llegó’ y le puso punto final”, agregó.

Y confirmó: “Cuando él se va a Miami de viaje, ella le pide la casa para quedarse. Él astutamente, hombre mayor que ella, le dijo que no porque no quería tener ningún tipo de problema, por lo que decidieron terminar la relación”.