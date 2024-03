Manzana explotó contra Bautista de Gran Hermano por una insólita razón: "A ver si se anima..."

El participante Federico "Manzana" Farías apuntó contra el líder semanal Bautista Mascia y lo acusó de cobarde , aunque no lo hizo delante suyo y esto le jugará en contra de cara a su permanencia en Gran Hermano .

Luego de acusarlo de no saludar de la mejor manera, Manzana habló con Darío y señaló: "El culiao este como no me manda a mí (a placa), a ver si se anima, es más cagón". Con estas palabras, especuló con la tarea del líder semanal, quien deberá tocar la placa de 10 hermanitos para el próximo domingo.