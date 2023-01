Se revelaron las cifras millonarias del acuerdo entre Rodrigo de Paul y Camila Homs

De acuerdo con lo que informaron en LAM, la mamá de Bautista y Francesca percibiría por mes el 10% del sueldo de Rodrigo de Paul, una cifra que sería equivalente a u$s30 mil. La influencer también tendría reservados u$s150mil en una cuenta bancaria.

Sin embargo, la propuesta inicial de la modelo había sido "u$s50mil por mes, todas las propiedades en Argentina, viajes pagos para llevar a los chicos a España, la flota de autos, que se le sponsoree un emprendimiento personal y una cuenta en Nueva York".

Esto no le habría gustado nada al futbolista, por lo cual, tras las negociaciones, se llegó al acuerdo final que incluiría, según indicó Ángel De Brito, "el 10% del sueldo neto de Rodrigo de Paul como cuota mensual que equivale a u$s30mil por mes. Un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero, una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios, un departamento en el edificio Lumiere, una Land Rover en España y otro vehículo de la misma marca en Argentina y u$s150mil en una cuenta”.

Las condiciones también contemplarían un viaje a Europa cada 45 días para Camila, un acompañante y sus hijos en clase business. El mismo tendrá incluido un hotel cinco estrellas con todo pago y 700 euros en viáticos por día.

Los explosivos chats de Camila Homs en los que amenaza a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Luego de que el futbolista Rodrigo De Paul denuncie penalmente a Camila Homs y su padre por amenazas, se dieron a conocer los chats que presentó en la Justicia en los que la modelo no solo lo insulta a él sino a Tini Stoessel. “Merecés lo peor vos y la p… tu novia que se volteó a medio mundo”, le escribió.

El escándalo comenzó este jueves con la noticia de la denuncia, pero en LAM mostraron los datos del expediente. En uno de los mensajes Homs apunta sin filtro: “No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos, más que por ser campeón del mundo".

El mediocampista de la Selección argentina acusó que fue su expareja quien no quiso que sus hijos viajen al Mundial Qatar 2022 “por querer ser la protagonista vos”. Sin embargo, ella contestó: “Creete eso para no creer lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”.

Chats LAM Tini De Paul Homs Redes sociales

Pero las amenazas no cesaron y arremetió: “Todavía no me conocés vos a mí, te juro que no me conocés y tampoco conocés a la gente que me rodea, así que cerrá bien el orto”. La respuesta de De Paul fue fulminante: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. ¿Cómo no me di cuenta antes?”.

A pesar de todo el escándalo, Tini no lanzó ninguna denuncia formal. Solo optó por bloquearla de su celular porque le envió mensajes. En tanto la del jugador del Atlético de Madrid la dejó constatada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también a Horacio Homs.