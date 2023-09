Se le escapó la tortuga: Tartu se adelantó a criticar a Messi y lo liquidaron en Twitter

Augusto Tartúfoli criticó la actitud de Lionel Messi ante la muerte de Diego Maradona . Es que el número uno del fútbol no estuvo presente en el velatorio y la decisión no le cayó nada bien al periodista.

"¿Cómo puede ser que Messi no se haya tomado un vuelo privado para venir a darle sus respetos a Diego? De qué está hecho ese tipo?", criticó. Luego se defendió: "A los que dicen que no daban los tiempos les digo que desde que se conoció la noticia (1 pm del miércoles) hasta el último adiós en Bella Vista (9 pm del jueves) pasaron 32 horas. Mirá si Messi y Agüero no pueden conseguir un avión privado en casi un dia y medio. ¡Por favor!", insistió.