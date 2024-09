Escandaloso me gusta de Pampita contra Roberto García Moritán: "Tan poco hombre..."

La modelo quedó envuelta en una inesperada polémica luego de, supuestamente, dar like a un post contra su marido.

Pampita habría dado un polémico me gusta contra Roberto García Moritán.

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain habría dado un escandaloso me gusta en redes sociales contra Roberto García Moritán , su marido que fue acusado de serle infiel con otra mujer y provocó el repudio de los fans .

Quien se encargó de compartir esta noticia fue @gossipeame en Instagram, una de las especialistas del chimento de la farándula argentina. En sus historias, escribió: " Pampita le likeó este comentario a una gossipera y después lo sacó... ", generando un fuerte escándalo al mostrar a qué le habría dado me gusta la modelo.

"@pampitaoficial indicó que le gusta tu comentario: Mucha mina para tan poco hombre", se pudo leer en la captura de pantalla en cuestión. De esta manera, ella misma se habría encargado de dejar muy mal parado al político porteño, además de confirmar indirectamente así la infidelidad.

Gossipeame me gusta Pampita Roberto García Moritán El supuesto me gusta de Pampita contra Roberto García Moritán. Captura Instagram

Luego, la propia Pampita decidió utilizar su cuenta de X (ex Twitter) para hacer referencia a esto y aseguró: "No puse ningún like". Con estas breves palabras, se encargó de desmentir la situación, aunque muchos aseguraron que se trata de un mecanismo de defensa contra las redes sociales, donde el público decidió apuntar contra el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires.

Embed No puse ningún like — Pampita Ardohain (@pampitaoficial) September 21, 2024

Yanina Latorre aseguró que Roberto García Moritán le fue infiel tres veces a Pampita

La relación entre Roberto García Moritán y Carolina "Pampita" Ardohain parece estar en la cuerda floja a pesar de las desmentidas del político. Sucede que Yanina Latorre reveló tres infidelidades del empresario hacia la modelo y desató un escándalo porque no sabe si la protagonista está enterada.