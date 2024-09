¿Qué dijo Pampita sobre un comentario contra Roberto García Moritán?

En plena crisis matrimonial la modelo puso un like a una opinión desfavorable hacia su marido. Al final se arrepintió, pero sus seguidores ya habían registrado su opinión.

Pampita Ardohain desmintió haber dado un like a un comentario en contra Roberto García Moritán , quien reconoció públicamente que su matrimonio atraviesa una crisis en medio de los rumores de separación y de una tercera en discordia .

La reacción de la modelo en su cuenta de Instagram a un comentario que atacaba al funcionario porteño fue captada por los medios, aunque ella lo negó: " Mucha mina para tan poco hombre", escribió el usuario de redes sociales y ella puso "me gusta".

Cuando empezó a circular la captura de pantalla de su respuesta, la modelo se encargó de aclarar: "No puse ningún like".

El like de la polémica con Pampita Redes Sociales

Al parecer, la mediática se arrepintió de avalar la opinión contra su marido y la borró, pero ya era tarde. Los seguidores de la conductora ya habían registrado su aprobación y todo quedó grabado en las capturas de pantallas.

La desmentida de Pampita en redes sociales Redes Sociales

Por su parte, García Moritán reconoció que tuvo una crisis con Pampita: "Lo increíble es que tuvimos un par de semanas difíciles, y justo ahora donde habíamos decidido volver a apostar con todo el amor que tenemos, volver a esa relación de novios que tuvimos siempre y que por las obligaciones de cada uno se fueron apagando, aparece todo esto en un mal momento".

El político aseguró en el programa Poco Correctos de El Trece que "es incómodo, no es mi mundo. No estoy acostumbrado. Yo soy un tipo de honor, de trabajo y de familia, estaba en lo mío. La agenda de laburo no se frena nunca, pero estaba un poco aturdido por todas las cosas que se dicen. Decidí escribir unas líneas y salir en mis redes para calmar un poco la ansiedad y las barbaridades que se estaban diciendo", remarcó.

"No existieron infidelidades, no hay terceros en discordia. Con Caro nos tenemos muchísimo respeto y amor. Las dificultades que tenemos todas las parejas...", fue parte de su descargo.