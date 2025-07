La dirección de la casa de Dr. Strange tiene un guiño muy particular: solo los auténticos fans de Marvel conocen esta historia

El Sanctum Sanctorum, la icónica residencia del Doctor Strange en Marvel, no solo es un lugar lleno de magia: su ubicacion encierra un homenaje secreto que pocos conocen. La dirección tiene un guiño muy particular: solo los auténticos fans conocen esta historia.

El Sanctum Sanctorum fue escenario fundamental en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Aparece por primera vez en Doctor Strange (2016) y luego se convierte en un punto estratégico en Avengers: Infinity War (2018), Spider-Man: No Way Home (2021) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). En todas estas producciones, la dirección del edificio se mantiene igual: 177A Bleecker Street, reforzando su estatus como un lugar fijo en la arquitectura mágica del MCU.

doctor strange

Qué particularidad tiene la dirección de la casa de Dr Strange en Marvel

La dirección oficial del Sanctum Sanctorum en el universo Marvel es: 177A Bleecker Street, Greenwich Village, Nueva York. Este dato aparece en múltiples cómics, películas y series del MCU, y aunque parece una simple dirección, en realidad está cargada de simbolismo.

La elección de Bleecker Street no fue al azar. En los años 60, los creadores de Marvel vivían o trabajaban cerca de esa zona, en pleno Manhattan. Era un barrio bohemio, artístico y místico, ideal para un personaje como Doctor Strange, vinculado a la magia y lo oculto.

Además, el número 177A es ficticio: no existe en la realidad, lo que refuerza la idea de que el Sanctum Sanctorum está oculto o protegido por encantamientos. Para los fans más detallistas, esto funciona como una metáfora perfecta del personaje: un lugar común con secretos invisibles para la mayoría.

¿Qué es el Sanctum Sanctorum?

Es la base de operaciones del Hechicero Supremo y una de las construcciones mágicas más poderosas del multiverso. Allí vive Doctor Strange y resguarda artefactos místicos, portales a otras dimensiones y secretos que podrían alterar el equilibrio del universo.