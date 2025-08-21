IR A
Nuevo estreno de Marvel: cuándo llega Thunderbolts* a Disney+

Una nueva ocasión para que Los Nuevos Vengadores alcancen la victoria.

La última producción de Marvel llega al streaming.

La última producción de Marvel llega al streaming.

Marvel Studios

Este año resultó un verdadero desafío para Marvel en la pantalla grande, ya que sus tres estrenos cinematográficos no alcanzaron el éxito esperado. El caso más alarmante fue el de Thunderbolts, protagonizada por Florence Pugh, que registró un desempeño muy por debajo de lo previsto en la taquilla, a pesar de las expectativas que generaba en los fanáticos y en la industria.

En los cómics de Marvel, Rhino, cuyo nombre real es Aleksei Sytsevich, es un criminal ruso que se somete a un experimento para ser recubierto con un traje blindado que le otorga fuerza sobrehumana y una resistencia casi impenetrable.
Aunque su paso por los cines fue decepcionante, Thunderbolts recibirá una nueva oportunidad para conquistar al público. Su llegada a la plataforma de streaming Disney+ está programada para el 27 de agosto de 2025, lo que permitirá a los espectadores disfrutar la película desde sus hogares y brindarle la valoración que no consiguió en su estreno original.

El lanzamiento en streaming podría convertirse en un punto de inflexión para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. El revés en taquilla no solo implicó pérdidas económicas, sino que también generó dudas sobre el rumbo de las próximas producciones. Con su desembarco en Disney+, la película tiene la posibilidad de reivindicarse, conectar con una nueva audiencia y demostrar que su valor reside en la fuerza de su historia y personajes.

thunderbolts-ucm-marvel.webp

Cuándo estrenará Marvel Thunderbolts* en Disney+

"Thunderbolts", la esperada producción de Marvel que reúne a un grupo de antihéroes, ya tiene fecha confirmada para su llegada a Disney+. Tras su recorrido por la pantalla grande, el filme estará disponible en la plataforma a partir del 27 de agosto de 2025. La noticia representa una gran oportunidad tanto para quienes no pudieron verla en cines como para aquellos que desean revivir la experiencia desde casa.

El anuncio generó entusiasmo entre los seguidores, especialmente porque la película tuvo una recepción mixta en taquilla, pese a las expectativas previas. Con Florence Pugh como Yelena Belova, Sebastian Stan como Bucky Barnes y David Harbour como Red Guardian, la propuesta busca una segunda vida en el mundo del streaming, donde podría alcanzar una valoración más positiva.

El estreno digital se convierte en un paso estratégico para el Universo Cinematográfico de Marvel. En los últimos años, varias producciones no lograron los resultados esperados en taquilla, y la llegada de "Thunderbolts" a Disney+ podría marcar un repunte en la conexión del público con la franquicia. Además, la disponibilidad en la plataforma garantiza el acceso a una audiencia más amplia y diversa.

Thunderbolts 2

A diferencia de otras películas del estudio, "Thunderbolts" propone una narrativa audaz centrada en personajes moralmente ambiguos. La trama profundiza en temas como la redención, la lealtad y el significado de ser un héroe, presentando a figuras como Ghost, Taskmaster y John Walker dentro de un equipo con dinámicas complejas. Este enfoque distintivo fue uno de los puntos más destacados en las críticas iniciales.

Para muchos fans, el lanzamiento en Disney+ representa la oportunidad de otorgar a la película el reconocimiento que no consiguió en cines. El acceso ilimitado dentro de la plataforma permite que más personas descubran la historia y que la producción encuentre un lugar sólido en el futuro del MCU, consolidando la relevancia del equipo en próximas fases.

Florence Pugh Jake Schreier Thunderbolts Marvel

El estreno se concretará poco más de tres meses después de su debut en salas, un período de exclusividad que Disney viene aplicando a sus grandes producciones. Aunque para algunos suscriptores pueda parecer una espera prolongada, este esquema asegura un equilibrio entre la recaudación en cines y el impacto en streaming, maximizando la presencia del título en ambos espacios.

Con esta incorporación, Disney+ continúa reforzando su catálogo de contenidos de Marvel y se posiciona como el hogar definitivo para los seguidores del universo de superhéroes. Desde el 27 de agosto, los suscriptores podrán disfrutar cuantas veces quieran de "Thunderbolts", una historia cargada de acción, intriga y un enfoque distinto dentro de la saga de Marvel Studios.

