Marvel adelantó un dato sorpresivo sobre Spider-Man: Brand New Day e ilusiona a los fans

"Rodamos toda la película en platós, y ahora vamos a recurrir a la cinematografía tradicional y rodar en localizaciones reales, por eso empezamos en Glasgow. Usaremos las calles de Glasgow para esta enorme escenografía que estamos montando", continuó. Así, anticipó que Marvel quizá haya decidido llevar a Peter Parker a Europa otra vez, aunque bien podría referirse a una secuela que será utilizada como una de Nueva York.

Para finalizar, Tom Holland explicó: "Se siente como hacer Spider-Man 1. Pasó tanto tiempo desde que la hicimos y se va a sentir como aire fresco. Creo que a los fans les va a encantar lo que estamos haciendo". Todo esto no hizo más que agigantar las expectativas, ya que Spider-Man: Brand New Day será el próximo estreno de Marvel luego de The Fantastic Four: First Steps este 25 de julio.

Embed - MAX on Instagram: "Finally I chat to one of the coolest guys on screen @tomholland2013 He blew me way in #Cherry and #ACrowdedRoom also so intense while the iconic #Spiderman role he had made his own in such an epic way! This month shooting begins on the 4th movie in Glasgow, Tom is so excited to be back in the suit and bring something even bigger on screen for the fans! #PeterParkerIsBack #Spiderman4 "