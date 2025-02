“¿Pensaste que porque publiques mis chats me afecta en algo? Ya te diste cuenta de que no me mueve un pelo nada. Ya te quemaste solita con cada cosa que hiciste y todavía no te diste cuenta la que se te viene, pero seguí así que me seguís haciendo favores”, se lee en el primer tramo de un extenso mensaje de WhatsApp, según filtró LAM.

En el mismo, con total sinceridad, el jugador de Galatasaray le recordó a su ahora expareja que “hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy”, pero si no lo hizo fue porque “ahí pensé en mis hijas y te di otra oportunidad cuando viniste rogándome”.

“Seguí tres años mientras me cagabas con cualquiera que se te cruzaba para juntar, armar, guardar, hacer y tener pruebas de todo. Obviamente, ¿cómo te voy a decir eso? Tenía que hacer un personaje que te sigas mandando una tras otra”, aseguró.

El rosarino también se hizo eco de los comentarios que suele hacer la conductora, apuntadando contra el nuevo entorno del exdelantero de la Selección argentina y su relación con la actriz: “Sobre mi vida no te preocupes, sé muy bien qué hago, sé muy bien con quién quiero estar, con quién quiero continuar mi vida y cómo continuarla. También me siento feliz, en paz, y puedo vivir la vida relajado con una mujer que me da todo lo que necesito… por si te queda alguna duda”.

Mauro le manda en el día de su cumpleaños todo este choclo a Wanda #LAM pic.twitter.com/1OsIjpkanc — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 19, 2025

“Es la misma mujer que querés quemar públicamente, pero no te sale… Me imagino que quedaste tocada, resentida, odiada y todo porque fue la mujer que elegí hace tres años y después de tanto tiempo pude volver a encontrar y tener en mi vida”, defendió a la ex-Casi Ángeles.

Por otro lado, no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre la disputa legal sobre los días de tenencias de sus hijas: “Les corresponde estar desde la semana pasada conmigo… Ya pagarás sus consecuencias por incumplimiento, prohibiciones y todo lo que haces. Obviamente, les quemas el cerebro a dos nenas para que digan y hagan lo que te conviene”.

“Ya volverán cuando justicia italiana y turca actúen… sin buscar un juzgado donde me convenga, o cambiar de abogados a ver si alguno te consigue algo”, amenazó.

La respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi tras su extenso descargo

Después de varios intentos fallidos de comunicación, Wanda Nara logró tener una respuesta de Mauro Icardi y sin quedarse callada, la empresaria también le respondió, pero desmintió toda la explicación de su exesposo.

“Jajaja. Está buena esta estrategia para que ella no quede tan mal igual, bue, ya fue, se te nota re feliz y me alegro por vos”, le escribió y retrucó: “Lástima que cuando me engañaste y yo me fui de casa no te fuiste con tu amor entonces… digo, te convenía no llegábamos al punto que te tenga que sacar de mi casa con el 911”.

Al mismo tiempo lamentó que haya perdido “tres años insistiéndome a mí y mintiéndome. Pero bueno, se feliz ahora”.

Además, señaló que seguramente ahora él escribe con su novia al lado: “Vos elegiste quedarte cuando descubrí tu infidelidad. Vos y yo sabemos la verdad, vos pudiéndola haber elegido, no la elegiste… Y no fue por las nenas. Porque siempre aclaraste que no te importan las nenas que solo te importaba yo”.

Por último, Wanda también dio a entender que La China Suárez también intentó estar con L-Gante y que este tiene las pruebas de como ella “se regalaba”. “A ella siempre la tuviste regalada como la tuvo Elián y todos y siempre me elegiste. Te deseo 12 años de amor verdadero como fue el tuyo conmigo”.