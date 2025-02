L-Gante recibió un cariñoso regalo de la hija de Wanda Nara tras su accidente en cuatriciclo

Este mensaje deja en evidencia la cercanía del músico a la pequeña de 10 años, quien dejó de vivir con su padre en Turquía para quedarse junto a su madre en Argentina. Por eso es que Elian Valenzuela está oficiando de una especie de "padrastro" para las dos hijas de la mediática.

L-Gante regalo hija Wanda Nara historia El sorpresivo regalo de Francesca Icardi para L-Gante. Captura Instagram

De igual manera, la salud de L-Gante no parece estar en riesgo ni nada parecido, ya que Wanda Nara se mostró disfrutando de la playa junto a sus hijos y con una sonrisa de oreja a oreja. Esto no hace más que confirmar que se trató de un duro accidente y no mucho más que eso.

Wanda Nara y L-Gante viajan a Turquía: ¿inminente reencuentro con Mauro Icardi?

La mediática Wanda Nara tiene una invitación para viajar a Turquía y sería en compañía de L-Gante, por lo que la pareja va a coincidir con el exmarido de la mediática, el futbolista Mauro Icardi.