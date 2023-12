Se filtraron fotos de Furia de Gran Hermano antes de raparse y luce completamente distinta

Furia GH Redes sociales

Allí se encontraron imágenes que mostraban cómo era Furia de hace unos años y llamó la atención. En base a las fotos, Juliana tenía el pelo rubio y largo, pero siempre rapado un costado. Según ella misma contó, su nueva apariencia le permite jugar con diferentes colores y la hace sentir más cómoda.

Tiene un look muy particular, tatuajes y pircings, pero al margen de ella misma, tiene un carácter particular que la representa. No le gusta el cariño, los abrazos ni las demostraciones de amor. Contó que se debe a que no se crió de esa manera y no le nace.

El polémico gesto de Juliana Furia de Gran Hermano que Telefe decidió ocultar

Una de las participantes más polémicas de Gran Hermano es Juliana Scaglione, su llegada generó revolución en la casa y es una de las más señaladas. Esa personalidad gusta al afuera, pero genera controversia adentro. En las últimas horas tuvo un gesto llamativo que causó revolución en redes sociales.

Así fue el festejo de Furia cuando anunciaron que la salvación de Martín estaba anulada#GranHermano pic.twitter.com/45Er5yaoE5 — emi (@eeemiliano) December 22, 2023

El primer eliminado fue Hernán y la definición fue mano a mano con Furia, fue entonces que entendió que tenía el apoyo de la gente. Por eso, mantuvo una actitud de show durante toda la semana y, fue nominada, pero festejó otra cosa referida a la nominación.

La producción decidió sacarle la ventaja de la salvación a Martín Ku porque anticipó a quién iba a salvar de la placa y había anunciado que cualquier hombre que caiga en placa, iba a ser salvado por él. Eso fue tomado como aviso.