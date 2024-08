Se destapó una fuerte interna entre dos estrellas de América TV: "Le voy a hacer un ADN..."

El conductor de uno de los programas principales no dudó en escribirle unas palabras en redes sociales a su compañera de canal tras la chicana que le envió en vivo.

Ángel de Brito Captura de pantalla

Pero De Brito no se quedó callado y disparó al tuit que indicaba la frase de la periodista: “Le voy a hacer un ADN a Mazzocco a ver si alguna vez metió un éxito”. Durante el programa no hizo mención a esto, pero en redes sí decidió hablar.

Ante esto, el periodista Jorge Rial opinó, pero sin meterse en la pelea entre ellos y disparó: “Salí de ahí, Angel de Brito. No te merecen”. Y el conductor respondió: “¿Vos decís?”. ¿Qué pasará en Amérca TV?

Ángel De Brito confirmó quién será la conductora del Cantando 2024: se la roban a Telefe

El periodista Ángel De Brito confirmó que Paula Chaves será la conductora del Cantando 2024, terminando por descartar a Marcelo Tinelli de la posibilidad de estar al frente del programa musical.

Durante una nueva edición de LAM, el conductor comenzó por informar: "Alguna gente poco informada dijo 'está cerca', no está cerca, está confirmada. Paula Chaves conductora del Cantando 2024. Yo les decía que Tinelli no iba a conducir y yo tampoco, era Paula que estaba cerrando el contrato y ya está cerrado". Así, América TV consiguió llevarse una de las principales figuras de Telefe luego del escándalo de Bake Off.

Con respecto al estreno, Ángel De Brito aseguró: "Pegadito a nosotros va a debutar el 16 de septiembre el Cantando en la pantalla de América TV". De esta manera, entrará en la programación para competir frente a Telefe y contra el flamante The Floor, la Conquista, el cual debutó y se quedó con la cima del rating.