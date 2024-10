Se conocieron nuevos detalles sobre la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson: "La odian"

Inmediatamente después, leyó una carta de una compañera de ella: "Soy azafata, vuelo con ella. Todas la odiamos. Al principio no, divina, buena compañera... Todos la queríamos. Y después la cosa se fue complicando. Ella vive saliendo con tipos casados. Y cuando la dejan, enloquece y le avisa a las esposas, les escribe por Instagram". Así, aseguraron que no fue la primera vez que estuvo con alguien con pareja.

Azafata tercera en discordia Demichelis Evangelina Anderson La supuesta azafata fue por todo en redes sociales. Captura Instagram

Para finalizar, el conductor reveló: "Tania González Ledesma, es tripulación de cabina, a mí me mandaron todo el currículum. Parece que se metió en varios bolonquis, no solo con Demichelis. La odia medio Aerolíneas, porque hoy me escribieron tripulantes varios para contarme historias. Una muy fuerte que la condenó dentro de la empresa, era con un comandante, que era relación, obviamente, clandestina".

Embed - Quién es TANIA GOZNZÁLEZ LEDESMA, la azafata que HABRÍA SIDO AMANTE de Martín Demichelis

La supuesta tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "Si yo hablara..."

La revelación de Yanina Latorre sobre la crisis entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson desató un escándalo en redes sociales que terminó con una inesperada respuesta de la supuesta tercera en discordia.