Apareció el supuesto hijo extramatrimonial de Martín Demichelis: ¿qué dijo?

Reveló que esto sucedió hace pocos años, pero la calidez de la familia lo hizo sentir bien: No es algo nuevo para mí. Creo que lo peor ya pasó. La duda no me dejaba dormir, me destrozaba por dentro. La trompada más dura era verme al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a la mentira ”.

“Empezamos a tener una relación a distancia por la pandemia. Después les comentó a sus hermanas, mis tías, y luego llegó la aceptación de Eva”, agregó en un comunicado que subió a X (ex Twitter).

Además, resaltó la buena relación que tiene con sus hermanos: “Nos empezamos a ver al menos una vez al mes. Bastián era mi mayor interés porque tener un hermanito varón me hacía mucha ilusión. La verdad es que al pendejo lo quiero una banda. Las más peques son las más dulces. Eva me sorprendió con su calidez genuina. Con mensajitos me transmitió cariño y tranquilidad”.

También desechó la posibilidad de que le haya mandado dinero el exjugador desde 2012: “La posta es que laburo desde los 11 años. Durante la secundaria fui albañil, pintor, gasista, electricista, kiosquero, heladero, mozo y canillita. Ahora hace más de tres años que le meto a los tatuajes”.

La supuesta tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "Si yo hablara..."

La revelación de Yanina Latorre sobre la crisis entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson desató un escándalo en redes sociales que terminó con una inesperada respuesta de la supuesta tercera en discordia.

A través de sus historias de Instagram, la usuaria @taniusland compartió una selfie en la playa y escribió: "Y si yo hablara... Más de una no volvería...". Y eso no fue lo único, sino que agregó el emoji de una gallina, lo que se tomó como un claro indicio a River Plate, lo que rápidamente se vinculó con Demichelis.

Según indicó Latorre, el exentrenador del Millonario conoció a la azafata en uno de los viajes con el club de Núñez, de forma que la infidelidad no sería algo actual. Hasta el momento, la propia modelo desmintió la situación por el bien de su hijo Bastian, quien se encuentra viviendo con sus abuelos en Buenos Aires.

De igual manera, la cuenta de Instagram @taniusland fue desactivada y ya no se puede ingresar a observarlo. Por eso, se especula con un escándalo aún mayor detrás de este tema: "Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que has seguido sea incorrecto o que se haya suprimido la página".