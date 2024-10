Martín Demichelis y Evangelina Anderson estarían separados por una supuesta infidelidad

Embed Se termino entre Evangelina Anderson y Demichelis #LAM pic.twitter.com/DyU6zNd91A — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 10, 2024

Meses atrás surgió el rumor de una crisis por una supuesta "tercera persona", según la información que brindó Yanina, a Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey en el que decía que Demichelis salió con una azafata que conoció durante un viaje con el plantel de River. "Él le confesó, ella lo echó de la casa", sumó Yanina La Torre.

Además, señaló que "tengo cuatro fuentes que me aceptan que fue con una azafata, pero el que lo quiere me dice que fue poquito. Él está dirigiendo el Monterrey. En el club no lo quiere blanquear, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa donde vivía".

Sin embargo, momentos después que se viralizó la noticia de la separación, Evangelina Anderson publicó una foto en su historia de Instagram en la que se ve que está de la mano con Martín Demichelis, y escribió: "No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en Argentina, hay un límite".

Evangelina Anderson se fue a México y dejó a Bastian Demichelis en Buenos Aires para que cumpla su sueño

La modelo Evangelina Anderson se fue a vivir a México por el trabajo de Martín Demichelis en Rayados de Monterrey y dejó a su hijo Bastian en Buenos Aires para que pueda cumplir su sueño deportivo.

A través de sus historias de Instagram, Evangelina Anderson confirmó que abandonó Argentina luego de 2 meses desde el despido de Martín Demichelis como entrenador de River Plate. Como había adelantado, se llevó a sus hijas y a sus mascotas al país de Norteamérica, pero su hijo de 15 años se quedó en Argentina con un claro objetivo.

Ya que Bastian Demichelis se encuentra en las divisiones inferiores de River, el adolescente acordó con su familia quedarse a vivir en Buenos Aires junto a los padres de la modelo. Así, intentará cumplir su sueño de llegar a primera con el club del cual es hincha y sacrificando la convivencia con su círculo más cercano en el camino.

Tal y como ya había revelado la modelo, Bastian se quedará a vivir con sus padres, es decir los abuelos del joven de 15 años. De esta manera, tendrá un círculo de contención muy importante de cara a sus últimos años de formación, teniendo en cuenta que Mastantuono y Echeverri debutaron con 16 y 17 años, respectivamente.