Famoso actor sufrió una grave lesión en plena filmación y decidieron reemplazarlo

La producción de la esperada adaptación tuvo que tomar una medida drástica luego del imprevisto médico. El proyecto busca reorganizar su calendario para no perder el rumbo que tenían planeado.

Ryan Hurst , el actor encargado de interpretar a Kratos en la serie de acción real de God of War, sufrió una grave lesión durante el rodaje que lo obligará a alejarse de la producción de manera definitiva. El intérprete se desgarró el bíceps a finales de junio mientras filmaba escenas en Vancouver, un percance que terminó forzando a los estudios a tomar la decisión de reemplazarlo.

Profundo dolor: murió una actriz que tuvo uno de los personajes más recordados de las series de Marvel

Según reportó TMZ, la lesión requirió intervención quirúrgica y actualmente Hurst se encuentra atravesando un proceso de recuperación. Para este tipo de roturas graves de bíceps con cirugía, el tiempo de recuperación habitual oscila entre cuatro y seis meses , aunque la vuelta a la plena capacidad física puede extenderse hasta un año completo.

Frente a este panorama, Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, las dos productoras responsables de la serie, resolvieron sustituir al actor en el papel del Dios de la Guerra. Aunque la recuperación de Hurst es una prioridad para ambos estudios, el tiempo necesario excede ampliamente el margen que permite el calendario de producción del proyecto, ya que de haber esperado, el regreso al rodaje no habría sido posible antes de 2027.

La producción permanece paralizada desde finales de junio , mientras se busca al nuevo protagonista que ocupará el rol. Hay que destacar que Hurst había completado meses de preparación física para el papel, un proceso que incluyó una transformación corporal de 18 kilos de masa muscular para dar vida al espartano.

Al momento del incidente, la producción ya contaba con cuatro episodios completos filmados bajo la dirección de Ronald D. Moore , showrunner reconocido por su trabajo en Battlestar Galactica, Para toda la humanidad y Outlander, quien había comenzado el rodaje en febrero. Este avance en la filmación complica el reemplazo del actor, ya que buena parte de ese material deberá volver a grabarse con el nuevo protagonista.

La situación se hace más grave aún por la presencia de Callum Vinson, el joven actor que interpreta a Atreus, hijo del protagonista. Debido a los cambios físicos naturales propios de su edad, es poco probable que gran parte del material ya filmado pueda reutilizarse una vez que se sume el nuevo intérprete de Kratos.

Redes sociales

Ante este escenario, la producción tiene pensado iniciar la etapa de preproducción con el nuevo protagonista a mediados de agosto, con el objetivo de retomar el rodaje hacia mediados de octubre. La serie, basada en los videojuegos más recientes de la saga ambientados en la mitología nórdica, narra el viaje de Kratos y Atreus con el propósito de esparcir las cenizas de Faye, esposa y madre respectivamente.

El proyecto cuenta con una orden de dos temporadas por parte de Amazon, con la intención de filmarlas de manera consecutiva, un plan que los estudios mantienen vigente pese al contratiempo. El elenco confirmado hasta el momento incluye a Mandy Patinkin como Odín, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Alastair Duncan como Mimir, y Danny Woodburn junto a Jeff Gulka como los hermanos Brok y Sindri.