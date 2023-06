Sara Duque, la profesora de Julián Álvarez, y unas fotos que despertaron sospechas.

Sara Duque Redes sociales

Su look de la cancha fue acorde a la función: una final. Usó un vestido blanco con volados con una cartera blanca también de una reconocida marca. En su mano derecha se puede ver una pulsera del evento que indica que está en un sector vip de la cancha.

Pero no es la primera vez que festeja los logros de Julián Álvarez, en este caso estuvo presente por invitación, pero en Qatar no fue e igual lo bancó. “Desde levantar la Copa del Mundo hasta conquistar un nuevo idioma, ¡el talento de mi alumno no tiene límites! Impresionante progreso en tan poco tiempo. ¡Estoy muy orgullosa de él!”, expresó.

Sara Duque Redes sociales

Sara Duque, la profesora de Julián Álvarez, fue a la final de la Champions League y estallaron las redes

Este sábado se disputó la tan esperada final de la Champions League y el público llenó la cancha. Estuvieron presentes desde exjugadores hasta familiares de los jugadores. Pero una de las presentes fue Sara Duque, la profesora de inglés de Julián Álvarez y sorprendió.

Con su llegada a Inglaterra para jugar en el Manchester City, el exdelantero de River se vio en un brete al no saber inglés, por eso decidió aprender con una profesora particular. Tiempo después se consagró con la Selección argentina y hubo felicitaciones con dedicatoria por parte de la maestra.

En este caso fue invitada a la platea y disfrutó el partido desde allí. Se fotografió mirando el encuentro con un vestido blanco, a tono con el evento, y causó furor en redes sociales. Muchos aseguraban que iba a alentar a su alumno, pero aún no le dedicó ningún posteo.