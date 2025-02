En las últimas ediciones, los participantes de Gran Hermano tenían la oportunidad de poder participar por un premio especial , como una casa, un auto o incluso una moto. Y este formato no será le excepción: Santiago del Moro reveló que próximamente hermanitos participarán por un gran obsequio.

Sin embargo, el propio conductor confirmó cuándo será: “Ese muy pronto es, esta semana no. Me parece que la otra estamos ok. A ellos se lo voy a mostrar mañana”.

Aunque en ediciones anteriores esta prueba consistía en que los concursantes mantuvieran una mano sobre el vehículo durante el mayor tiempo posible, en la edición de 2025 se han implementado cambios significativos.

Quiénes fueron los ganadores del Desafío del Auto en las últimas ediciones de Gran Hermano

En la primera edición de Gran Hermano en Telefe en 2022, Maximiliano Guidici fue quien ganó el desafío del auto. En aquella oportunidad, los participantes debieron poner una mano sobre el vehículo y quien más duraba se quedaba con la llave.

Luego de 12 horas, “Alfa” Walter, Julieta Poggio, Nacho Castañeira, Maxi Guidici y Marcos Ginocchio fueron los participantes que quedaron en juego y pasaron a la segunda etapa. Uno por uno, los cinco finalistas fueron tomando una llave y probando arrancar el vehículo blanco en la gala en vivo de este martes. Finalmente, con el número de llave 46, Maxi Giudici se ganó el auto y lloró de emoción.

Ya en el último relity, la joven Zoe Bogach se quedó con el gran premio. Ahí el desafío fue otro y los participantes debía elegir entre 200 diferentes números de llaves.

Así, la joven eligió la llave número 64 y no pudo contener la emoción al escuchar arrancar el vehículo: “No sé cómo hice. Vi la llave y la agarré”.