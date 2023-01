Gran Hermano 2022: Maxi ganó el "desafío del auto" y se quedó con el 0Km con la llave 46

Luego volvieron a la casa y se contactó con ellos Santiago del Moro. Se sorteó el orden en que los participantes iban a elegir una llave y tener la chance de poner en marcha y de esa manera ganar el auto: Marcos, Julieta, Alfa, Maxi y Nacho.

Uno por uno, los cinco finalistas del "desafío del auto" fueron tomando una llave y probando arrancar el vehículo blanco en la gala en vivo de este martes.

Finalmente, con el número de llave 46, Maxi Giudici se ganó el auto y lloró de emoción. Fue abrazado por todos sus compañeros. La llave del cordobés era la anteúltima y sólo quedaba una en manos de Alfa.

Maxi ganó el desafío del auto en Gran Hermano Captura Telefe

Maxi no sólo ganó el vehículo sino que, además, se ganó ser el líder semanal y la imposibilidad de ser votado por el resto de sus compañeros. Este miércoles habrá una nueva gala de nominación en instancias casi finales del juego.

https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1613004260538564609 Maxi es el ganador del auto 0km y el líder de la semana Mirá ahora #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GH2022 pic.twitter.com/Pw5bpmANVZ — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 11, 2023

Dos que abandonaron el "desafío del auto"

La primera en abandonar el desafío fue Romina que no pudo aguantar estar parada y se le hincharon las piernas y tenía muchos dolores de espalda.

Gran Hermano Romina abandono auto Redes sociales

Embed

De inmediato, salió y contó cómo estaban los chicos que seguían participando, en especial Marcos, y sostuvo que el salteño estaba "resistiendo".

Luego, fue Thiago el que se quedó sin chances por no poder aguantar estar sin comer ni ir al baño. "El hambre me ganó", dijo el joven de La Matanza al resto de sus compañeros que no podía entender cómo dejaba el juego.

Gran Hermano, desafío del auto, salida de Thiago Captura Telefe

"Me estaba cagando de hambre, me agarró ansiedad. Estábamos todos iguales... ya está, si puedo afuera me lo voy a comprar (auto). Estábamos con dolor de piernas... ya fue, me agarró hambre y me vine", expresó. Luego, se reencontró con Daniela y se dieron mimos en la habitación.

Embed

La prueba de fuego: el "desafío del auto"

Santiago Del Moro explicó el paso a paso de la prueba de fuego de esta semana. Los chicos que ingresaron a la casa desde el comienzo del programa -y jamás salieron-se enfrentaron a una prueba de resistencia extrema y tolerancia la cual constó de 2 Etapas.

Durante la primera etapa cada jugador deberá posicionarse al lado del auto, sujetarse con una muñequera y permanecer atado hasta que una ALARMA indique la finalización de la misma.

Todos los jugadores que hayan permanecido atados hasta que suene la alarma accederán a la segunda etapa.

En esta etapa deberán elegir la llave que crean correcta de un panel con 50 llaves.

Ganará la prueba, el liderazgo semanal y el auto quien haya seleccionado la llave correcta y logre arrancarlo.

Advertencias del juego

-Solo jugarán los participantes que hayan permanecido en la casa desde el inicio del juego.

-Los participantes que no participen de esta prueba deberán esperar dentro de la casa, sin posibilidad de ir a La Arena.

-Quien se suelte se considerará ABANDONO y quedará eliminado.

-Cambiarse la muñequera de mano se computará como ABANDONO.

-Está prohibido arrodillarse, sentarse, o acostarse.

-Podrán apoyarse en el auto o mutuamente.

-Esta prohibido sentarse sobre el auto, o abrir las puertas.

-El participante que abandona debe volver a la casa y no podrá reingresar a LA ARENA.

-Está prohibido soltarle la muñequera a un compañero, en el caso de que suceda quedarán ELIMINADOS.

-Podrán llevar botellas de agua.

-Está prohibido llevarse alimentos.