Sally Field contó que su paso por Marvel fue difícil y con poca ambición: qué fue lo que dijo

La actriz reveló que aceptó formar parte de The Amazing Spider-Man principalmente por conexiones personales, más que por una afinidad con la historia o el género de la saga de superhéroes.

La reconocida actriz Sally Field reveló en una reciente entrevista que su experiencia trabajando en la franquicia Marvel no fue tan positiva . A pesar de la fama mundial, confesó que su paso por el MCU fue difícil y estuvo marcado por una falta de ambición en su papel y en la manera en que se manejó su personaje.

Sally Field comenzó en televisión con roles en Gidget y The Flying Nun. Su salto al cine fue exitoso, ganando el Óscar a Mejor Actriz por Norma Rae (1979) y Places in the Heart (1984). También fue nominada al Óscar en 2012 por Lincoln. En TV, ganó tres premios Emmy por Sybil, ER y Brothers & Sisters.