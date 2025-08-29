La expareja de Juana Repetto habló sobre su sorpresivo embarazo: "Esperando al piojo" Sebastián Graviotto confirmó que espera su segundo hijo junto a la mediática con que formó una familia ensamblada, pero de quien se separó hace 4 meses. Por







La pareja se separó después de pasar unas vacaciones en Brasil. Redes Sociales

Luego del anunció de Juana Repetto sobre su embarazo, su expareja Sebastián Graviotto confirmó la noticia de un modo insólito: "Esperando al piojo".

La mediática compartió que está esperando su tercer hijo en su perfil de Instagram, tal como hace con la rutina diaria con sus dos hijos y la construcción de la casa.

Por su partee, Sebastián contó a la panelista de Intusos, en América, Andrea Taboada que "se agranda la familia, se viene el cuarto”, dando a entender que la relación se estaría encaminando.

La pareja supo formar una familia ensamblada con los hijos de ambos, de parejas anteriores y por inseminación artificial en el caso de la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto y los propios: Toribio, el hijo mayor de la actriz y fruto de una inseminación artificial y Belisario, hijo de ambos, que nació en 2021 y Lupe la hija de Graviotto de una relación pasada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jua Repetto (@juanarepettook) Ella subió dos historias a sus redes, donde se ve a un grupo de mujeres festejando la "soltería", y después ella haciéndose los análisis de sangre y después con un test de embarazo positivo. En el comentario escribió surprise (sorpresa en inglés), y el pulgar para arriba dando a entender que todo está bien en la dulce espera.