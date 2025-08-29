29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La expareja de Juana Repetto habló sobre su sorpresivo embarazo: "Esperando al piojo"

Sebastián Graviotto confirmó que espera su segundo hijo junto a la mediática con que formó una familia ensamblada, pero de quien se separó hace 4 meses.

Por
La pareja se separó después de pasar unas vacaciones en Brasil.

La pareja se separó después de pasar unas vacaciones en Brasil.

Redes Sociales

Luego del anunció de Juana Repetto sobre su embarazo, su expareja Sebastián Graviotto confirmó la noticia de un modo insólito: "Esperando al piojo".

El cantante de música anunció que su presentación se reprogramó por causas ajenas al espectáculo.
Te puede interesar:

Dillom anunció que su show en Vélez fue reprogramado: los motivos

La mediática compartió que está esperando su tercer hijo en su perfil de Instagram, tal como hace con la rutina diaria con sus dos hijos y la construcción de la casa.

Por su partee, Sebastián contó a la panelista de Intusos, en América, Andrea Taboada que "se agranda la familia, se viene el cuarto”, dando a entender que la relación se estaría encaminando.

La pareja supo formar una familia ensamblada con los hijos de ambos, de parejas anteriores y por inseminación artificial en el caso de la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto y los propios: Toribio, el hijo mayor de la actriz y fruto de una inseminación artificial y Belisario, hijo de ambos, que nació en 2021 y Lupe la hija de Graviotto de una relación pasada.

Embed

Ella subió dos historias a sus redes, donde se ve a un grupo de mujeres festejando la "soltería", y después ella haciéndose los análisis de sangre y después con un test de embarazo positivo. En el comentario escribió surprise (sorpresa en inglés), y el pulgar para arriba dando a entender que todo está bien en la dulce espera.

Noticias relacionadas

Rating Cero

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

El cantante de música anunció que su presentación se reprogramó por causas ajenas al espectáculo.

Dillom anunció que su show en Vélez fue reprogramado: los motivos

Ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia.

¿No era real? Esta famosa pareja de Hollywood podría ser puro marketing y nunca estuvieron juntos

Las novedades de Netflix que están mirando todos
play

Cuál es la película con Susan Sarandon y Tommy Lee Jones que te dejará tenso hasta el final y es tendencia en Netflix

Netflix trae estrenos desde el primer hasta el último día de septiembre 2025.

Imperdibles: las series y películas que estrena Netflix en septiembre 2025

Está en Netflix y es una comedia romántica que le está gustando a todos

últimas noticias

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

Hace 39 minutos
El Merval alcanzó una caída del 14% mensual.

Agosto negro para acciones y bonos argentinos: caídas de hasta 25%

Hace 52 minutos
Javier Milei se prepara para un nuevo veto.

El Congreso giró al Ejecutivo las leyes de Financiamiento Universitario y Garrahan: comenzó la cuenta regresiva para el veto de Milei

Hace 55 minutos
De los barrios a la Capital: el fenómeno del rock chabón en la década del 90.

Rock chabón: el género que emergió de los barrios y retrató como ningún otro la Argentina de los años '90

Hace 57 minutos
La pareja se separó después de pasar unas vacaciones en Brasil.

La expareja de Juana Repetto habló sobre su sorpresivo embarazo: "Esperando al piojo"

Hace 1 hora