Sebastián Graviotto confirmó que espera su segundo hijo junto a la mediática con que formó una familia ensamblada, pero de quien se separó hace 4 meses.
Luego del anunció de Juana Repetto sobre su embarazo, su expareja Sebastián Graviotto confirmó la noticia de un modo insólito: "Esperando al piojo".
La mediática compartió que está esperando su tercer hijo en su perfil de Instagram, tal como hace con la rutina diaria con sus dos hijos y la construcción de la casa.
Por su partee, Sebastián contó a la panelista de Intusos, en América, Andrea Taboada que "se agranda la familia, se viene el cuarto”, dando a entender que la relación se estaría encaminando.
La pareja supo formar una familia ensamblada con los hijos de ambos, de parejas anteriores y por inseminación artificial en el caso de la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto y los propios: Toribio, el hijo mayor de la actriz y fruto de una inseminación artificial y Belisario, hijo de ambos, que nació en 2021 y Lupe la hija de Graviotto de una relación pasada.
Ella subió dos historias a sus redes, donde se ve a un grupo de mujeres festejando la "soltería", y después ella haciéndose los análisis de sangre y después con un test de embarazo positivo. En el comentario escribió surprise (sorpresa en inglés), y el pulgar para arriba dando a entender que todo está bien en la dulce espera.