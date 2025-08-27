"Es horrible, no me gusta nada" Benedict Cumberbatch reveló cuál es el aspecto que no le gusta de Marvel El actor británico reveló en el podcast “Table 4 de Ruthie” lo duro que es seguir el estricto régimen alimenticio para ser Doctor Extraño y cómo la sobrealimentación le resulta mucho más difícil que el entrenamiento físico en el gimnasio.







El actor Benedict habló sobre la dieta estricta que debe llevar a cabo en el UCM. Marvel Studios

Benedict Cumberbatch, reconocido internacionalmente por su interpretación de Doctor Extraño en el universo cinematográfico de Marvel, ha compartido públicamente su opinión acerca de la dieta estricta a la que debe someterse para transformarse en el superhéroe.

Durante una conversación en el podcast ‘Table 4 de Ruthie’, el actor británico de 49 años no dudó en calificar la dieta de Marvel como algo “horrible”. Desde su perspectiva, el régimen alimenticio, que exige consumir una cantidad significativa de alimentos diariamente, le resulta especialmente difícil de sobrellevar. Cumberbatch considera que, más allá de los objetivos estéticos y físicos que se buscan para cumplir con el estándar de estos personajes, el proceso alimenticio es, en sus palabras, un “despilfarro”.

Qué dijo Benedict Cumberbatch sobre las dietas en Marvel El actor se mostró crítico ante la necesidad de ingerir más comida de la que considera razonable. Para quienes no forman parte de la industria, la visión del sacrificio físico de los actores suele centrarse en el entrenamiento, pero Cumberbatch destaca que el mayor desafío se encuentra en la mesa y no en el gimnasio. “Es fatal comer más de lo que se puede”, asegura, cuestionando abiertamente la lógica que hay detrás de un consumo tan elevado. Su vivencia contrasta con la imagen de los superhéroes: más allá de la admiración por el músculo y la fuerza, existe una rutina dietética que el intérprete tacha de excesiva y poco sostenible.

benedict cumberbatch Cada vez que Benedict Cumberbatch asume el rol de Doctor Extraño, su preparación física y alimenticia se intensifica bajo las directrices de Marvel. El actor detalló que, de cara al rodaje, sigue un régimen alimenticio muy estricto que implica realizar cinco comidas completas al día, a lo que añade huevos cocidos entre horas y snacks ricos en proteínas como queso, galletas de fibra o mantequilla de almendras. Esta dieta hipercalórica está diseñada para favorecer el aumento de masa muscular y dotar al intérprete del aspecto físico demandado para estos papeles de acción.

La transformación corporal no se logra solo con la alimentación, sino también a través de una rutina de entrenamiento exigente. Cumberbatch reconoce que realiza sesiones intensivas de ejercicio físico, adaptadas a las complejidades que requieren los rodajes de películas de superhéroes. Para él, la actividad física es estimulante y disfruta del proceso de volverse más fuerte y ágil. Destaca que el resultado final es una sensación de fortaleza, seguridad y resistencia que le permite soportar las largas jornadas de grabación y asumir los retos acrobáticos propios de estos personajes.

También reconoce el privilegio de contar con recursos durante los rodajes, como tener chefs personales responsables de preparar comidas específicas para cada etapa del proceso físico. En su experiencia más reciente, elogió la labor del chef asignado, subrayando que el respaldo logístico dentro del universo Marvel facilita que los actores logren las transformaciones corporales requeridas. Benedict_1642428054727_1642428082907