Cómo será el reinicio del universo que planea Marvel con Avengers: Secret Wars El futuro del UCM se perfila con un reinicio que traerá a los Vengadores, X-Men y los Cuatro Fantásticos a una misma línea temporal, transformando para siempre la franquicia.







Marvel Studios se encuentra en plena reconfiguración de su universo cinematográfico, y se aproxima el principio de esta nueva etapa. Marvel

Marvel Studios planea usar Vengadores: Secret Wars como el gran punto de reinicio del Universo Cinematográfico Marvel. Según reveló The Cosmic Circus, la cinta establecerá una nueva línea temporal donde convivirán Vengadores, X-Men, los Cuatro Fantásticos e incluso Spider-Man.

La clave estaría en revelar que la Tierra mostrada hasta ahora no era la verdadera Tierra-616, sino una versión manipulada por El Que Permanece. El portal explica: “Cuando Vengadores 5 todavía era ‘The Kang Dynasty’, uno de los grandes giros fue que la Tierra que hemos visto en estas películas y programas no era la Tierra-616, sino una versión cultivada por El Que Permanece”.

Este es el plan que tiene Marvel con Avengers: Secret Wars Esto justificaría por qué ciertos personajes nunca aparecieron. Como añade el artículo: “Es por eso que Doctor Strange recuerda vagamente a los Cuatro Fantásticos como una ‘banda’ de los 60 en lugar de astronautas, o por eso Erik Lehnsherr nunca se convirtió en Magneto“.

Charlize Theron Benedict Cumberbatch Doctor Strange in the Multiverse of Madness Marvel Studios Tras Secret Wars, la Tierra resultante presentará un mundo donde siempre han existido los mutantes y la Primera Familia. El modelo recuerda a lo que hizo The Flash en “Crisis en Tierras Infinitas”, reescribiendo la historia para integrar héroes que antes estaban ausentes. Otros rumores señalan que los Eternos no volverán pronto, Kang podría regresar eventualmente y que incluso héroes muertos —como Iron Man— podrían tener nuevas versiones.

Con el estreno fijado para diciembre de 2027, Marvel prepara un reseteo narrativo tras casi 20 años de historias. El futuro del UCM parece listo para abrir una nueva era.

Avengers Doomsday Secret Wars Eternity Wars Marvel @missminutesborn en X