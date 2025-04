Sabrina Rojas volvió a apuntar contra Flor Vigna y reveló qué piensa: "Me parece muy..."

La actriz habló sobre el espíritu emprendedor de la bailarina para sus canciones: “No es la música que yo consumo, pero sí, me parece muy capa ella como emprendedora, de verdad, yo la admiro mucho ”.

Rojas aseguró en Bondi Live que no escuchó el nuevo tema de Vigna que se llama Roba maridos, supuestamente como respuesta a Griselda Siciliani, que mantiene una relación con su expareja: “Yo pensé que habías aportado”, le dijeron en el streaming y ella contestó: “No, yo ahí no me meto, ya hablé, ya redondeé, ya sané. Ya todo por lo que pasa Flor yo ya pasé”.

Por si quedaba alguna duda, aseguró que Flor no se “colgó del wandagate” sino que “ella compone sobre su vida”. La letra del tema hace referencia a una “Tatiana”, el apodo que se popularizó en redes sociales para hablar de la actriz.

Parte de la letra dice: “Ella se la juega de inocente, está buscando lo que es mío / Va con el papel de la decente y se va a encontrar conmigo”, Más adelante, la canción continúa: “Mientras ella le escribe mensajes, él durmiendo al lado mío / En el DNI dice Tatiana, pero en el barrio le dicen: la roba maridos”.