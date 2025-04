Joel Ojeda reveló un impactante dato sobre la salud de Cata Gorostidi en Gran Hermano: "Buscaba tener un mínimo..."

Sin embargo, expresó su preocupación ya que "ella expresó que tiene un problema alimenticio, algo de lo que tengo conocimiento porque conviví con ella y fue un tema en nuestra relación".

"Muchas veces me hablaba del peso y no comía. Yo la pesaba seguido porque no quería ver la balanza. Me lo pedía ella y yo quería saber si estaba dentro de los valores normales de peso corporal. Buscaba tener un mínimo control para no preocuparme", detalló y señaló: "Comencé a ver los cambios cuando las cosas entre nosotros no iban bien".

Además, comentó que la pediatra se encuentra en tratamiento por este tema: "Antes de terminar la relación, ella comenzó un tratamiento en unión con psicólogos y psiquiatras, quienes sabían sobre el trastorno alimentario. Espero que siga con ese tratamiento. Son temas muy psicológicos".

Sobre el ingreso de su exnovia a la casa, Joel indicó que "no estaba enterado". "La decisión siempre la va a tomar ella. Ya entró a la casa de Gran Hermano, ya sabe lo que es, cuáles son las limitaciones que tiene, qué le hace bien y qué le hace mal", cerró.