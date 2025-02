La fuerte advertencia de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani sobre Luciano Castro

La respuesta de la animadora de Pasó en América en América TV, junto al periodista Tortúfoli, vino después de que la protagonista de la serie Envidiosa, aseguró en el canal de streaming Olga que ella no revisaba los celulares de sus parejas.

"Yo en una época fui revisadora de celulares serial. Pero pará, lo fui y lo fueron conmigo también", enfatizó Rojas y agregó: "Es un momento tóxico, en el que uno no se da cuenta y es de ambos. Esto te estoy hablando hace muchísimos años atrás, hoy no se me cruza por la cabeza".

Y aseveró: "Hoy pienso como Griselda, a esta edad si tenés que pensar que le tenés que revisar el teléfono, te tenés que separar".

Siciliani y Castro blanquearon su relación en mayo de 2024. La pareja habría tenido un breve romance en 2007, mientras ella trabajaba en Patito Feo y él en La lola. Rojas y Castro estuvieron juntos más de 10 años, entre 2011 y 2021 y tuvieron dos hjos: Esperanza, que nació en 2012 y Fausto en 2015.