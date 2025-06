Rusherking decidió cambiar su nombre artístico: cómo se llamará ahora

Durante su visita a LOS40 Argentina, el cantante decidió realizar esta sorpresiva revelación. "No es por nada, pero realmente siento que el Rusherking me lo puse en 2015 cuando arrancaba en las competencias de freestyle y era un nene. De repente me puse a jugar Counter Strike y me puse Rusherking a competir en batalla, y bueno, me quedó ese nombre", expresó en un primer lugar.