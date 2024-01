Rosina de Gran Hermano 2023 reveló estar enamorada de un compañero y abrió su corazón

Tras pedirle conversar a solas en el patio, Rosina comenzó por señalarle: " Me mirabas y yo veía tu mirada ... Siento que querías llamar mi atención . Capaz gustás de mí y no te animás a decírmelo . Pero a mí también me están pasando cosas ". Así, dejó a todos los televidentes de Gran Hermano 2023 boquiabiertos, ya que nadie se esperaba esa confesión.

Por el lado de Lisandro, intentó alejarse de la situación: "Me caes super bien, pero realmente no me pasa nada. Me pareces divina, pero estás esperando una respuesta que no existe. No hay una doble intención en mi forma de molestarte. Te juro de corazón que no me gustás". Con estas palabras, se mantuvo fiel a su pareja.

Lisandro Rosina Gran Hermano 2023 En un principio, Lisandro y Rosina no se llevaban bien. Redes sociales

Ante esta respuesta, la uruguaya quiso continuar insistiendo: "Me parecés un hermoso pibe, pero no sos honesto. Me re costó decírtelo esto, estoy desde mi cumpleaños (28-12) pensándolo. Tendrías que decirme la verdad, yo sentí las señales". De esta manera, continuó con su misma postura y buscó quebrar la postura de Licha.

Por eso, Navarro volvió a remarcar: "Si me pasase algo no tendría problema en decírtelo. Me gusta conocerte como persona, si no hubiese cámaras te lo diría de la misma manera. En la única persona que tengo ojos es en Mili (novia). No quiero que quede nada incómodo". Para finalizar, Rosina se mostró dolida por la respuesta de su compañero de Gran Hermano.

"Claramente no podríamos tener una amistad porque ahora de verdad siento cosas. Afuera se ve todo, así que me quedo tranquila", concluyó la participante uruguaya de Gran Hermano 2023. En el pasado, se la vinculó a otros participantes hombres del reality show, mientras que Sabrina prometió besarla si se salvaba el lunes y deberá cumplirlo.

Embed ROSINA CUMPLE CON SU PROMESA Y LE HACE UNA BROMA A LICHA



"Claramente no podriamos tener una amistad porque ahora de verdad siento cosas, me miras todo el tiempo. Afuera se ve todo lo que pasa, las miradas, cuando me buscas en la pileta o me venis a despertar"#GranHermano pic.twitter.com/3fgBunHWx6 — TRONK (@TronkOficial) January 31, 2024

La revelación de Rosina era su promesa en caso de salvarse

Algunos minutos después de la extensa conversación, Rosina no pudo contenerse más, lanzó una carcajada y le reveló a Lisandro que era una broma la cual Gran Hermano 2023 estaba al tanto.

Ante esta situación, Licha aseguró: "Me la recontra creí bolud*, pensé que posta te podía pasar algo. En ningún momento te ví una doble señal. Sería una paj* que estés siempre incómoda, me estaba gustando que nos estamos llevando mejor". Con estas palabras, todo quedó aclarado y la uruguaya cumplió con su promesa.