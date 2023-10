Julieta Poggio apostó por una microbikini verde neón tendencia para el verano

La ex participante de Gran Hermano sigue marcando tendencia con su estilo.

Julieta Poggio sorprendió a sus seguidores luciendo una microbikini verde neón en sus redes sociales. La foto se volvió viral y confirmó una vez más su referencia en el mundo fashionista. La influencer sigue marcando tendencia con sus características principales de su look.

En la imagen que compartió en su cuenta de Instagram, la joven actriz y bailarina se tomó una foto frente a un espejo luciendo una combinación que incluyó un corpiño de microbikini en un vibrante verde neón , con un minishort de jean en tono celeste con acabado deshilachado. A su look le sumó una camisa blanca de lino , que llevó abierta y que aportó un toque relajado al conjunto. En cuanto al maquillaje , eligió para la ocasión un llamativo delineado negro y una máscara de pestañas .

"Buendi", comentó Julieta Poggio en la publicación, añadiendo la hora en que fue tomada la foto: "10:58". Nuevamente, volvió a marcar tendencia con su estilo, el cual fue una de sus características principales a lo largo de su participación en "Gran Hermano". Sin dudas, es una referencia en el mundo de la moda a través de las elecciones de outfits que presenta en sus redes, consolidándose como una influencer en el mundo fashionista.

Emilia Attias aprovechó las playas de España para lucir una microbikini blanca tendencia de la temporada

Emilia Attias brilló en las playas de Barcelona con una microbikini blanca que es furor. La actriz, una de las máximas referencias en nuestro país del mundo fashionista por su estilo y elegancia, sorprendió a sus seguidores al subir un álbum de fotos a su cuenta de Instagram. En estas imágenes se la pudo ver disfrutando de sus vacaciones en España, desde donde marcó tendencia con su look.

A orillas del mar Mediterráneo y desde las costas españolas, la actriz optó por vestir una microbikini de color blanco, uno de los tonos más elegidos en la temporada.

El modelo contó con un corpiño con diseño de top strapless y una bombacha colaless de tiro alto. Además, le sumó unos anteojos de sol y eligió tener el pelo suelto y al viento. Esta elección de traje de baño reflejó las tendencias actuales, manteniéndose siempre a la vanguardia de la moda.

La postal, en la que se muestra con el mar azul detrás, no solo evidenció el paisaje sino también su elección de moda playera. En su perfil de Instagram, donde comparte constantemente contenidos sobre sus looks con sus seguidores, la foto generó una ola de "me gusta" y comentarios. Sus fans elogiaron su outfit y Emilia Attias confirmó su referencia como una de las personalidades que marca tendencia en la moda.