Rosalía coronó el cierre del Primavera Sound: así se vivió el legendario festival en Barcelona

Aunque las actuaciones de Rosalía suelen distinguirse por su excelencia, un defecto de sonido interrumpió en esta oportunidad la mitad del concierto mientras sonaba la balada Hentai. Atenta a cada detalle, la misma Rosalía se percató del problema y rápidamente logró solucionarlo con su equipo técnico para continuar su show con altura.

Fotos Barcelona

Con un line up para todos los gustos, más de 250.000 personas asistieron a ver la impresionante variedad de artistas que pasaron por los 15 escenarios distribuidos por el predio. Los legendarios New Order y la carismática Halsey fueron los headliners convocados para dar comienzo al festival el día jueves. Pero sin dudas, el plato fuerte el primer día fue Blur.

A las dos de la mañana, el esperado grupo londinense liderado por Damon Albarn (quien también es el vocalista de Gorillaz) reavivó la chispa agotada por la intensa humedad del clima y logró cautivar al público que los había estado esperando desde la tarde. Abrieron con un tema inédito, St. Charles Square, parte de su nuevo álbum, The ballad of Darren, que sale el próximo 21 de julio.

Blur primavera sound Christian Bertrand

La segunda jornada del festival estuvo marcada por la diversidad que lo caracteriza. Comenzó con nostalgia, de la mano de Depeche Mode. En un horario óptimo, el grupo britanico acompañó la tardía puesta del sol con sus oscuras melodías. Su extenso repertorio llenó con facilidad su performance de casi dos horas y por supuesto, no faltaron los clásicos Just can't get enough y Personal Jesus para despedirse.

Una vez finalizada la actuación de Depeche Mode y ya entrada la noche, el público permaneció inmóvil porque tan solo cinco minutos después, en el escenario de al lado, apareció Kendrick Lamar. Un repentino cambio de ritmo que lejos de decepcionar, mantuvo cautivo a un público no habituado al arrollador hip hop estadounidense. Sin mucho adorno más que su presencia, Kendrick Lamar impartió una lección de música con su fusión de estilos.

Kendrick Lamar primavera sound Sharon Lopez

Un capítulo aparte merece la madrugada del viernes, en donde en uno de los escenarios comenzó a reunirse la hinchada argentina del festival para esperar a Trueno. En aquel sector se vivió una auténtica fiesta de la mano del rapero de tan solo 21 años, cuya actuación no tuvo nada que envidiarle a los artistas que le doblan en edad.

Trueno primavera sound Sharon Lopez

El joven músico desplegó toda su versatilidad con un setlist corto pero completo, en el cual por supuesto no podía quedar afuera Dubai, su tema más reciente junto a Beny Jr, ni sus éxitos más reconocidos como Argentina, Tierra Zanta y Mamichula. Una explosión de ritmo con letras potentes que dejaron al público con ganas de más.