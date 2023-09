Romina Uhrig de Gran Hermano mandó al frente a un futbolista que está "loco" por ella

"Hace poquito me escribieron en mi WhatsApp. 'Hola Romina, soy tal representante de futbolista' y yo le puse: 'Hola, ¿Cómo estás?'. Y me dice 'tengo un futbolista loco por vos. Queremos preguntarte si estás casada para no meternos en…' y te juro que le dije 'Estoy casada'. 'Voy a tener que decirle (al jugador) que tenga otros gustos', contestó", confesó la exdiputada en una entrevista con Ulises Jaitt.

Tras haber revelado la información, el conductor le repreguntó de qué jugador se trataba, a lo que Uhrig contestó: "No tengo idea, porque no me interesa". Así que se bien, no dio nombres en concreto, la "exhemanita" expuso la situación que, de ser así, puso nervioso al deportista interesado en ella.

Vale recordar que hace unos días, El Conejo encendió las alarmas por sus declaraciones sobre su relación con Romina. “Fue un abrazo. Me llevo muy bien con Romi. Tenemos muy buena relación. La saludé normal y fue un abrazo de compartir momentos juntos”, aclaró en su última previa del ciclo de América.

Fin de la guerra entre dos exparticipantes de Gran Hermano: ¿Coti y Romina amigas?

El reality show de Gran Hermano une y separa muchos vínculos que se unen dentro de la casa. Uno de los que separó fue el cuarteto entre Juli Poggio, Daniela Celis, Romina Uhrig y Coti Romero, las dos últimas tuvieron una fuerte guerra dentro y fuera. Pero ahora parece haber tregua.

La correntina forma parte del streaming del Bailando 2023 y aprovechó su momento para revelar que se lleva mejor con una de sus máximas enemigas del certamen: “Con Romi nos metimos al baño de los hombres, las dos nos acompañamos, nos hicimos la segunda, porque la fila de las mujeres era larguísima”.

“Entonces todo bien con Romi, ¿no?”, le consultó La tía Sebi, su compañero del streaming. Fue entonces que contó que la relación mejoró: “Si, todo bien, ella está en pareja, sé que tiene buena relación con ‘El Cone’, pero no me molesta. Ahora la conozco desde otro lado y me alegra mucho saber que es diferente a lo que yo pensaba”.

De hecho, también se arregló con Julieta Poggio, quien contó que tuvieron una conversación y costó, pero lograron ponerse de acuerdo para que su vínculo sea mejor.