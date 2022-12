Romina Gaetani no se guardó nada y reafirmó las graves acusaciones contra Facundo Arana

Romina Gaetani reafirmó las graves acusaciones contra Facundo Arana y aseguró que no se retractó luego de denunciar situaciones de violencia y agresiones verbales por parte del actor mientras trabajaban en la tira "Noche y Día". Pese a la intervención de abogados en ambas partes, las figuras no llegaron a un acuerdo y continúan las asperezas.

En el programa Socios del Espectáculo, entrevistaron a Gaetani sobre cómo continuaba la situación con Facundo Arana y si el vínculo entre ambos había mejorado. "Yo no me retracté, que se yo si quedó subsanado o no. Pero yo estoy bien con el tema" , aseguró la actriz.

Ante esta respuesta el periodista le volvió a consultar si en algún momento volvería a compartir cartel con él o a realizar alguna producción. A lo que respondió Gaetani: “Si, de hecho se lo dije y se lo propuse”.

“Ahora no tengo ganas de ahondar, porque no tengo ganas de volver a revolver eso, al menos no hoy. Pero creo que lo que saco de bueno son las cosas que nos pudimos decir en ese cortito tiempo. Muy poquito, cada uno con su opinión”, explicó Gaetani.

Por otra parte, el conductor del programa Rodrigo Lusich comentó que "parece que ese acuerdo incluía una retractación de parte de ella, y ella no se retracta".

Aclaró también que la mediación entre abogados sirvió para evitar ir a juicio, "ella no se arrepiente de lo que dijo, Facundo no se arrepiente de nada tampoco. Quedó muy desgastada la relación entre ambos".

Grave denuncia de Romina Gaetani contra Facundo Arana

“Con Facu somos muy parecidos, muy fogosos, muy tanos… Me encanta la pareja que hicimos (en ‘Noche y día’). No tendría ningún problema de trabajar, porque me quede con ganas al haberme ido al cuarto mes” de la tira, dijo Gaetani en LAM.

Pero relató que cuando estaba con su banda La Rayada, envió un mensaje al actor con el videoclip de una de sus canciones, y —según la versión de la actriz— él le respondió haciendo hincapié en la palabra “falopa” que mencionaba el tema. Incluso, Arana hizo un posteo en redes sociales relacionado a esa cuestión.

En ese sentido, Gaetani aseguró que “tuve situaciones no gratas con él dentro de la novela; me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela, que no estuvo buena. Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela. Griterío, palabras que no están buenas que te digan, con golpes en la mesa”, aseguró.

Para graficar su denuncia de violencia en el marco laboral, Romina señaló que le habría dicho “si fueras hombre te cagaría a trompadas”, agregando que “en Marcos Paz fue más violento”, y explicó: “Nos estaban sacando fotos en la fiesta de Paparazi y al oído me dice: ‘Tanto quilombo por ser una puta falopera’”.