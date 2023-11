Rodrigo Lussich sorprendió con una confesión: es familiar de Javier Milei

“Escuchen esto que hace bastante que lo tiene que contar y no sé por qué no lo contó antes", agregó su compañero, Adrián Pallares y expresó: “Contá cómo es esto que es absolutamente cierto”.

Y fue entonces cuando amplió: “Soy primo de Milei. La madre de Milei se llama Alicia Lucich, croata como toda mi familia, con la salvedad de que, cuando los croatas bajamos de los barcos, como pasaba con la mayoría de los inmigrantes, según la persona que te anotaba, te anotaba con una letra o con otra letra".

Argumentó: "El apellido Lussich tuvo diferentes acepciones a la hora de ser anotado: con C, Lucich, como es el caso de la madre de Milei, o con una sola S -Lusich-, o como mi apellido con dos SS -Lussich-, pero somos todos de la misma rama".

"Uno de mis primos que hace todo el árbol genealógico me hizo saber que somos parientes, por lo tanto, tengo una cercanía familiar por parte de madre con él, si Milei usara los dos apellidos sería Javier Milei Lucich y yo sería Rodrigo Lussich Pérez", manifestó.

Escándalo: Ángel de Brito filtró chats privado para desmentir a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

La pelea entre Ángel de Brito con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no tiene fin y, ante la diferencia entre los relatos, el conductor de LAM mostró las conversaciones que tuvo con ambos para dar veracidad en su relato y se armó escándalo.

Una de las polémicas más grandes fue con Marina Calabró y su separación porque la primicia se la quiso dar a De Brito, pero al avisarle a Lussich lo que iba a pasar y él decidió filtrar la información.

Fue entonces que el creador de los Escandalones expresó que no se saludó con De Brito en la tapa de Los personajes del año: “Yo a Ángel hace tres años que no lo saludo en 'Los personajes del año'. No es de ahora". Y agregó Pallares: "Más allá de saludos o no saludos, no hubo ningún momento de tensión”.