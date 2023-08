Rodolfo de MasterChef reveló el secreto mejor guardado de Wanda Nara

Wanda Nara Instagram

Si bien el oriundo de México participó del programa Cortá por Lozano y apuntó contra el canal por todavía no pagarle el premio de $10 millones, en varias entrevistas se mostró agradecido por el grupo humano que conoció adelante y detrás de cámara.

"Con ella fuera de cámara, siempre una sonrisa, muy amable", explicó Calderón en el programa Moskita Muerta en Por si las moscas. Además, opinó que "una vez una participante un día estaba muy afectada por lo que decían las redes de ella y estaba triste, yo creo que no podía ni cocina".

Ante esta situación, la conductora no dudó en acercarse a la concursante, ir a un lugar privado y hablar: "Ella siempre estuvo muy pegada a nosotros de que estuviésemos bien, nos cuidaba de la exposición... Ella nos coacheaba un poquito", señaló.

image.png

Además, en su cuenta de Instagram personal Rodolfo Vera Calderón publicó una fotografía con una sentida dedicatoria. "Aunque me secuestraba la lista del mercado y se aparecía en mi estación en los momentos más inoportunos, siempre me sacó una sonrisa y se robó mi corazón", comentó sobre Wanda Nara.

El menosprecio de Rodolfo de MasterChef a uno de los jurados durante la final

El final de la competencia fue entre Estefanía Herlein y Rodolfo Vera Calderón, en una velada llena de tensión, donde la presión de los jugadores por consagrarse campeones llegó a jugarles en contra.

Finalistas MasterChef 2023 Captura de pantalla Telefe

La final consistió en preparar tres platos: una entrada, un plato principal y el postre. Por el lado del periodista especializado en realeza, cocinó una sopa con la que pretendió sorprender al jurado, pero no consiguió al 100% su cometido.

"Cuando lo hago tardo mucho y es un honor preparar este platillo. Hice chiles en nogada con queso de cabra, nuez y jerez. Es un plato que se creó para conmemorar la independencia de México en 1821. Fue creado por unas monjas. Es la combinación de dos culturas, la española y la mexicana", explicó Calderón.

juradojpg.jpg Masterchef ya tiene a sus tres concursantes ganadores del repechaje

En esa línea añadió que "es un plato clásico de la cocina internacional, aquí lo tienen". Sin embargo, ante la tensión que existía en el estudio, no dudó en lanzar una amenaza ante el jurado: "Con un chile nogada si no me hacen una buena devolución, pienso que ellos tienen que volver a estudiar. Así de sencillo", sentenció.