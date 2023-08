La fuerte acusación de Rodolfo, ganador de MasterChef 2023, por el premio de $10 millones

Rodolfo fue invitado a Cortá por Lozano y se refirió a por qué se peleaba tanto con los jurados: "No sé si fueron encontronazos, me plantaba. Me costó mucho hacerlos querer o entender la cocina mexicana. Lamentablemente es un universo muy distinto al argentino. México es como un crisol de sabores".

MasterChef Redes sociales

“No es que no aceptaba las críticas, pero es como si vas a México y haces empanadas de carne. Te dirán que la empanada es frita, no al horno. Allá normalmente son fritas, y que te discutan eso en un certamen, es como que bueno, no voy a seguir esa discusión", explicó.

En cuanto al reclamo a la producción disparó: "Aún no me entregaron el trofeo ni los $10 millones. No me dieron nada".

"Fue un camino largo, muchas aventuras, muchas subidas y bajadas, como una montaña rusa. Estoy muy feliz y contento por este desenlace, con la gente, por mi familia, con Telefe y con este gran país que tanto me dio", concluyó.