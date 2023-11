Rocío Oliva, sobre Maradona: "Le pido ayuda todos los días"

En el programa Poco Correctos en El Trece , la flamante periodista deportiva, aseguró sobre le ídolo máximo del fútbol con quien estuvo 7 años en pareja : "La verdad es que no soy mucho de creer en cosas, sinceramente; pero sí, quizás, cuando tengo algo mío, le pido una ayuda".

En el ciclo que conducen el Pollo Álvarez y Chino Leunis, Oliva apuntó sobre el Diez, quien fue su relación amorosa más duradera: "La base del tiempo fue el amor, el fútbol fue secundario, aunque tener gustos en común es muy bueno. Me emociono todo el tiempo con las cosas que veo de Diego".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eltreceoficial/status/1725633227132477637&partner=&hide_thread=false Rocío Oliva se recibió de periodista deportiva y contó en #PocoCorrectos lo que significa en su vida este gran logro. Por otro lado, recordó a Diego Maradona con afecto y cariño.#lovieneltrece pic.twitter.com/EsijON1X9e — eltrece (@eltreceoficial) November 17, 2023

La historia de amor de Maradona y Oliva comenzó cuando se vieron por primera vez en Mar del Plata, en 2010. El tenía 50 años y ella tan sólo 20. Aquella vez tuvieron una larga y extensa charla, que quedó ahí ya que no se volvieron a ver.

Recién dos años después, Rocío y Diego comenzaron a salir y lograron una relación de pareja, con idas y vueltas, en distintos puntos del mundo, que duró siete años y que se la conoce como la última pareja estable de Pelusa.

Maradona en el 2014 tras una de las tantas reconciliaciones con Oliva Redes Sociales

Oliva se graduó de periodista deportiva

Oliva se mostró muy contenta por haber logrado su título de periodista deportiva: "Vamos a festejar en River (en la escuela donde estudió) cuando se haga la entrega de los premios. Me tuve que ajustar en tiempos y estudiar 3 años con compañeros que no conocía pero al final llegó y me recibí".

En este sentido, detalló que comenzó la carrera cuando "el camino parecía largo e inalcanzable... con vértigo al principio, luego con disfrute”.

Oliva tras recibirse de periodista deportiva en la escuela de River Redes Sociales

En sus redes sociales, la deportista publicó un mensaje sobre su nuevo título: "Los sueños se cumplen en vida, me siento orgullosa del logro y lo comparto con todos ustedes… voy por más!

Oliva y su pasión por el fútbol femenino

La mediática tiene a su cargo varias academias de fútbol femenino en Bella Vista y en Tigre, entre otras, donde tiene "un montón de nenas" con las que está trabajando en al fiesta de fin de año deportivo: "Estamos tratando de jugar amistosos, se está viendo algo super importante y lindo porque donde antes los dirigentes eran todos hombres, ahora hay muchas mujeres".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Oliva (@rocio_g_oliva)

Oliva remarcó que el tema del fútbol para mujeres es "un camino muy largo" y que "nuestra camada es la que más sufrió".

En este contexto detalló que "hay mucho trabajo por hacer y me encantaría que sea hecho por mujeres, o que se pueda compartir, y que no sea sólo un género. Con respeto y con paciencia se puede lograr todo".