Peteco Carabajal cruzó a Roberto Pettinato tras sus críticas al folklore: "Se burla porque no conoce de lo que habla"

"Me causa un poquito de gracia porque creo que fue una humorada que muestra desconocimiento. Se burla porque simplemente no conoce de lo que habla", señaló Peteco.

"El que no entiende, el que no se ha interesado por algo, pone el humor y se cree importante para decir 'no entiendo esa cosa'. (Las críticas) hablan más de Pettinato que del folklore en sí", agregó el referente de la chacarera.

Qué dijo Roberto Pettinato sobre el folclore

Las recientes declaraciones de Pettinato sobre el folklore argentino desataron una ola de críticas y un intenso debate en el ámbito cultural. Conocido por su estilo irreverente y a menudo provocador, el saxofonista no dudó en emitir juicios contundentes sobre un género musical que es pilar de la identidad nacional.

“El folklore tiene millones de divisiones, pero a mí no me importan porque todas me avergüenzan. Aparecen un montón de tipos con quenas, bombos, y digo, no sé si tiene algo que ver con nosotros. ¿Soy yo el que no lo entiende?", se preguntó Pettinato.

"¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, gente de la cumbia santafesina? Porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... Ojalá viniera gente que me dijera 'vos tenés que entender esto'. Pero el folklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema. Y sé que mucha gente también lo tiene", agregó el exmúsico de Sumo.