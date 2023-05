Revuelo en las redes por el sorprendente cambio en la cara de María Becerra

María Becerra Redes sociales

Es por eso que recibió muchos comentarios: “Aflojale al Photoshop por favor te lo pido, sos hermosa”, “Parece hecha con inteligencia artificial”, “¿Quién te hizo la carita?”, “Siguen filtrándose cosas de Holder”.

A todo esto, decidió aclarar la situación. “Gente no me hice nada (nuevo) en la cara jajaja. Salí así por el tipo de maquillaje que me hice especialmente ese día. Les dejo una selfie mía ese mismo día y una foto de hoy para que me vean y comparen”, contó.

“Me cambia mucho la mirada con delineado y a veces me zarpo un toque con el contorno jeje”, agregó.

María Becerra publicó un adelanto de "Te Cura", su canción para Rápidos y Furiosos 10

La cantante María Becerra compartió un adelanto del tema Te Cura, el cual será parte de la película Rápidos y Furiosos 10. Tras anunciar que iba a ser parte de la franquicia internacional, "La Nena de Argentina" sorprendió a todos sus fanáticos al publicar una parte de su más reciente trabajo.

Quienes deseen escuchar Te Cura en exclusiva, deberán dirigirse a las salas de cine el jueves 18 de mayo para observar Rápidos y Furiosos 10 en su estreno. En el caso de poder esperar un día más, María Becerra publicará el tema completo en todas sus plataformas disponibles.

Si bien el adelanto de 10 segundos con videoclip fue toda una sorpresa, luego se viralizó un clip con una duración de 30 segundos, aunque solo con audio. Allí, se pudo escuchar con mayor detalle cómo es el tema que preparó María Becerra para la décima entrega de Rápidos y Furiosos.