Revuelo internacional por otra fuerte acusación contra Ricky Martin

En la nueva presentación, Sánchez Martin lo acusa de haberlo forzado a mantener encuentros sexuales no consentidos, que se habrían llevado a cabo en el coche del cantante cuando éste iba a buscar a su sobrino al colegio. En la denuncia también afirma que su tío ejercía acoso sobre él, llevándolo a diferentes lugares solitarios para “sostener relaciones sexuales orales y genitales”.

"Las acciones de contactos sexuales no consensuales con un menor, además de constituir delitos, causaron enormes daños a Sánchez Martin, quien no tenía ni la madurez ni la capacidad legal para consentir a los actos sexuales iniciados por un adulto, en este caso, Ricky Martin", finaliza la contrademanda.

Por el momento, Ricky Martin no ha emitido ningún tipo de comunicado, sólo publicó en sus redes sociales las fechas de sus nuevos shows en Puerto Rico.

El litigio familiar comenzó en julio del 2022, cuando el joven de 21 años denunció por primera vez a su tío por abuso domestico intrafamiliar e incesto. En ese momento el boricua publicó un extenso descargo a través de su cuenta de Instagram: “Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder empezar mi proceso de sanación. No me pude defender por dos semanas porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligó a no hablar hasta que estuviera frente a un juez", explicó.

"Gracias a Dios", afirmaba el artista, "estas acusaciones fueron consideradas falsas, pero voy a decirles la verdad. Esto ha sido muy doloroso. Esto ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie”.