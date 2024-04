Revelaron el lujoso lugar en el que se van a casar Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La moda en los festivales: Oriana Sabatini mostró cuál es el mejor look con una llamativa prenda

Dok Haras Pilar Redes sociales

En algunos casos, los novios llegaron hasta en helicóptero. Ofrecen shows de fuegos artificiales, lugares especiales y un rincón privado para que el novio y la novia puedan llegar e instalarse.

Previamente era un criadero de caballos árabes, pero en pandemia se refaccionó y actualmente funciona como salón. El Picadero es uno de los principales pabellones temáticos y también está el Dok Haras que cuenta con una capilla para las ceremonias y una tecnología única.

Catherine Fulop habló de más y reveló detalles secretos del casamiento entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La conductora y modelo Catherine Fulop fue invitada a un programa llamado Entregados del influencer venezolano Manuel Ángel Redondo y allí se pasó de copas porque la gracia del programa es tomar alcohol y responder. Sin embargo, no contaban con que revele datos íntimos del casamiento entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

Y confesó cómo se iba a desarrollar: "El motivo es que, por más que yo le pueda decir a mis amigos y a mi familia, que no vayan a molestar no sé a Leandro Paredes o a Rodrigo De Paul… Yo creo que, finalmente, la gente va a agradecer el hecho de no estar pendientes de las fotos. Las fotos las van a tomar los fotógrafos".

“Como mamá intento ayudar, sobre todo con el vestido. No solo porque pasé por eso sino por la cantidad de vestidos que he usado en eventos. Le digo que cuidado con tal o cual cosa, que se fije los cortes, las caídas…”, agregó. ¿Se enojará Oriana?