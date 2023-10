Revelaron el escandaloso motivo por el que Nicolás Cabré y Soledad Fandiño se separaron: "Tengo constancia de..."

Orce: "Me parece tonto tratar de vender una imagen de lo que uno no es"

A pesar de que no quedaron escándalos, Soledad Fandiño en 2018 reveló los verdaderos motivos: “No nos casamos porque pasaron cosas en el medio. No tenía que ser. ¿Si me engañó? Yo no tengo constancia de que me haya engañado, pero justo en ese momento había salido el rumor de Isabel Macedo”.

Fandiño Redes sociales

Y agregó: “Compartió una tira con ella y se empezaron a comentar cosas, y después de eso, nos separamos. Las cosas no venían bien”. No tuvo problemas en señalar con nombre y apellido.

“En un momento nos juntamos a hablar. Pero esto fue hace mucho. Nosotros convivíamos, vivíamos en mi casa, después en la de él. También fueron pasando un montón de cosas en la relación que ya no nos hacían bien, y de repente pasan cosas que son como la gota que rebalsó el vaso y ya fue. Nos separamos y listo. No llegamos a organizar el casamiento”, concluyó.