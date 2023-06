Revelan el insólito nombre que Freddie Mercury quiso ponerle a uno de los mayores éxitos de Queen

La casa de subastas Sotheby’s , en Londres, publicó los manuscritos de Bohemian Rhapsody , uno de los temas más famosos de la banda británica Queen y reveló el particular nombre que Freddie Mercury había pensado para la canción.

Sobre la parte superior de lo que sería una página introductoria, el autor parece haber tachado la palabra "mongol" y reemplazarla por "bohemia".

Además, se puede observar otros detalles como que el cantante utilizaba tinta negra y azul y lápiz para escribir las letras de sus canciones. Las hojas usadas están encabezadas por un calendario de 1974, un año antes de que se publique el tema.

Manuscritos Freddie Mercury

Otras particularidades de los manuscritos es la presencia de frases que finalmente fueron descartadas. El verso del comienzo “Mamá, acabo de matar a un hombre” (en inglés, “Mama, just killed a man”) se pensó originalmente como “Mamá, comenzó una guerra; Tengo que irme esta noche" (“Mama, there’s a war began; I’ve got to leave tonight”).

En otra página se observa una lista desordenada de palabras y frases, algunas de las cuales aparecieron en la canción final, como "Galileo", "Bismillah" y "Fandango", mientras que otras, como "Matador" y "Belladona", no quedaron.

El manuscrito se encuentra entre unas 1.500 pertenencias del cantante que se subastarán en Sotheby's en Londres, que son puestas a la venta por Mary Austin, íntima amiga de Freddie Mercury, que heredó la mayor parte de su patrimonio. Se espera que, cuando salga a subasta en septiembre, obtenga hasta 1.2 millones de libras, lo que equivale a 1,5 millones de dólares.

Bohemian Rhapsody se convirtió en el éxito definitivo de la banda, encabezando las listas de éxitos en países de todo el mundo, incluido el Reino Unido, donde vendió más de 2,6 millones de copias y es, hasta el día de hoy, el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos.