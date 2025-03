Revelado: ¿por qué Hans Zimmer no hizo nunca una banda sonora de las películas de Marvel? El renombrado compositor no trabajó en ninguna película del universo del MCU hasta ahora y la causa salió a la luz.

Asimismo, tiene una gran influencia en las redes sociales, especialmente porque sus creaciones musicales son muy queridas por los fans del cine. Sus composiciones se comparten ampliamente, se celebran en foros y se analizan en YouTube y otras plataformas de música. Cada vez que se lanza una nueva banda sonora de Zimmer, se genera una reacción masiva en la comunidad de cinéfilos.

Hans Zimmer

Por qué motivos Hans Zimmer no tiene su banda sonora en Marvel

Entrevistado en el podcast Happy Sad Confused sobre su carrera, le preguntaron a Zimmer sobre si alguna vez le llamaron para componer la banda sonora de una cinta de Marvel. El músico respondió afirmativamente, revelando además su negativa: "Sí, y fue así, el momento no fue el ideal. Y realmente, honestamente, estoy buscando otras cosas en este momento".

Ahora bien, también se encargó de subrayar que ya hizo muchos trabajos para películas de superhéroes en el pasado: "Mira, he hecho la trilogía. He hecho Batman, Superman, Spider-Man y Wonder Woman. Quiero decir, ¿qué quieres que haga? ¿Algunos de los personajes secundarios? Probablemente sí. Para bien o para mal, fue muy arrogante de mi parte decir eso, pero en realidad Kevin Feige me dijo: ‘Hans, ¿de qué te quejas?’.

Cuando le preguntaron si tenía interés por crear música para algún proyecto de Star Wars, Zimmer tampoco se mostró muy atraído por la idea. No, puedo entrar en ese territorio muy orquestal, pero no es por eso que me contratas, ¿verdad? Creo que la única forma en que me vería haciendo Star Wars es si pudiera reinventarla.