Renunció una reconocida panelista de televisión y no hay marcha atrás: "La destrataron"

"Mi compañera de Tarde de Brujas también tomó una gran decisión para irse. Me parece que si se fue es que ya no podía más y bueno", reveló Matilda Blanco, quien agregó: La conductora se ponía unos looks tremendos, pero bueno. Uno no le tira tierra al conductor. A veces si le decía 'no te pongas esa vincha' para ayudar".

Pero consideró que fue una decisión desde lo personal: “Yo creo que para ella fue un ciclo cumplido, como que ya estaba...yo creo, es una percepción. Y no sé sintió...por ahí la destrataron un poco, no sé si la producción o la conductora. El canal no porque la adoraban".