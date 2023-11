Red Hot Chili Peppers en River: rock, acrobacia y energía en su máxima expresión

RHCP en River - Créditos Irish Suárez RHCP en River - Créditos Irish Suárez

La psicoledia típica de California se podía apreciar en las tres pantallas gigantes ubicadas en el escenario, mientras que los cuatro músicos desbordaban su energía en cada uno de los 17 temas que integraron la lista final. En el listado de canciones no faltaron las clásicas como Californication, By the way, Under the Bridge y Give it Away, pero también hubo lugar para temas nuevos como Eddie y Black Summer, incluidos en sus últimos dos discos.

Si bien en principio puede parecer una lista corta de canciones, entre cada una de ellas había zapadas e improvisaciones sobre el escenario, lo que le brindó al público una experiencia completamente diferente. Los bailes y corridas frenéticas de Anthony Kiedis, la energía de Chad Smith con la batería y la química intacta entre Frusciante y Flea, fueron realmente un show aparte. El bajista además, fue el que más interactuó con el público, a tal punto que hasta se animó a cantar el clásico “Olé Olé Olé Olé… Red Hot, Red Hot” junto a los fanáticos presentes en River.

El público argentino los extrañaba. Sus últimas presentaciones en el país habían sido en 2018 y 2014, como parte del line up del Loollapalooza (Hipódromo de San Isidro), pero había que remontarse al 2011 y luego al 2002, para revivir sus últimos shows en el estadio de River. Y este 2023 todo fue diferente ya que su arribo al país fue con su formación más exitosa de todos los tiempos y eso se notó de principio a fin en las dos horas que duró el recital tan esperado.





RHCP en River - Créditos Irish Suárez RHCP en River - Créditos Irish Suárez

John Frusciante: una vida de talento, adicciones y desencuentros

En 1988, Hillel Slovak, guitarrista fundador de los Red Hot Chili Peppers, falleció por una sobredosis. Por esto, la banda se ve obligada a buscar un reemplazante. Así llega John Frusciante para grabar en los discos Mother's Milk y luego en Blood Sugar Sex Magik, el cual fue uno de los más grandes éxitos de los Red Hot. Pero el talentoso guitarrista se volvió adicto a la heroína y decidió abandonar la formación en 1992 para grabar varios discos en solitario. Producto de esto, el músico estuvo al borde de la muerte en dos oportunidades por una infección sanguínea y hasta incluso, casi pierde sus brazos debido a las inyecciones.





RHCP en River - Créditos Irish Suárez RHCP en River - Créditos Irish Suárez

Seis años después, y tras un largo proceso de rehabilitación de las drogas, Frusciante regresó a la banda para grabar tres discos emblemáticos: Californication, By the Way y Stadium Arcadium. Pero en 2009 decidió dejar la banda una vez más para centrarse en su carrera como solista. Tuvieron que pasar diez años para que el guitarrista regresara.

En 2019, los RHCP publicaron un comunicado en el que despedían a Josh Klinghoffer, y anunciaban el gran regreso del gran John a la guitarra californiana. De esta manera, con su formación más exitosa, la banda celebró sus 40 años de carrera en la Argentina.