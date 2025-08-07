El cantante de la banda expuso su malestar por los incidentes ocurridos en Bogotá, que causaron un muerto, 15 heridos y la suspensión del concierto.

El cantante de Damas Gratis, Pablo Lescano, hizo un fuerte y doloroso descargo tras la batalla campal, entre presuntos barrabravas de equipos de fútbol de Colombia, en su show en Bogotá que terminó con la muerte de una persona y 15 heridos .

A través de sus redes sociales, el líder de la banda musical manifestó su dolor por los incidentes en la previa a que comience el recital en el Arena de la capital colombiana. “Chau Bogotá, Colombia, me rompiste el corazón. Muy triste todo lo sucedido”, expresó Lescano.

El artista hizo la publicación a través de una historia de Instagram, que estuvo acompañada por una serie de mensajes que le enviaron sus fanáticos mediante la misma red. Allí lamentaron lo sucedido y le pidieron disculpas.

“Era un sueño poder verte, a ti y a tu banda, y por culpa de unos pocos pagamos todos . Qué triste, de verdad, justamente estaba cumpliendo años y ese era mi regalo”, lamentó uno de los seguidores de Damas Gratis, mientras que otro agregó: “Muchos estábamos ahí con ganas de escucharte y gozar el concierto. En serio, perdón”.

Tras lo sucedido, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Galán, emitió un breve comunicado en sus redes sociales donde lamentó lo ocurrido en el Movistar Arena en la previa del show de la banda musical argentina, Damas Gratis.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”.

Por otra parte, reiteró que “los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables”. “Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad”, detalló.

Por último, también explicó que para las próximas horas convocó a una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá “para que me presenten un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar”. “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, concluyó.