Recomendadas de Netflix: no te pierdas esta película de monstruos

Sinopsis de Trol, la película de Netflix sobre monstruos gigantes

La trama se sitúa en Noriega, donde se sigue muy de cerca la cultura y las antiguas leyendas urbanas del lugar. Hasta que un dia en lo profundo de la montaña Dovre, algo gigantesco se despierta después de mil años de cautiverio. La criatura destruye todo a su paso y se acerca rápidamente a Oslo donde se encuentra la gran ciudad.

La criatura resulta ser antiguo trol del cual las leyendas del lugar siempre contaban historias que no creían ciertas. Ahora un grupo de héroes debe unirse para tratar de evitar que cause estragos mortales en la ciudad y daño a los habitantes que no estaban preparados para tal visita.

Reparto de Trol

Conforman este film de aventura y acción los siguientes actores:

Ine Marie Wilmann

Kim Falck

Mads Sjøgård Pettersen

Gard B. Eidsvold

Pal Richard Lunderby

Eric Vorenholt

